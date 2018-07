Elias melhora, mas ainda é dúvida para jogo de quarta

Após a vitória no clássico contra o São Paulo (3 a 2), domingo, no Itaquerão, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, os jogadores do Corinthians se reapresentaram no CT na manhã desta segunda-feira. Dos atletas que não enfrentaram o rival, apenas Elias não foi a campo.

O volante ainda se recupera de uma amidalite e foi poupado do treino. Segundo o departamento médico corintiano, Elias já se sente melhor mas ainda é dúvida para o jogo desta quarta-feira contra o Figueirense, em Florianópolis, válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Também estão fora desta partida o lateral-esquerdo Fábio Santos e os meio-campistas Bruno Henrique e Petros, todos suspensos. Este é o último jogo que Petros cumprirá suspensão imposta pelo STJD pelo empurrão no juiz Raphael Claus durante clássico com o Santos.

Depois do Figueirense, o Corinthians encara o Atlético Paranaense, domingo, também fora de casa. Após vencer o São Paulo, o time de Mano Menezes manteve a quarta colocação no Campeonato Brasileiro, com 40 pontos, nove atrás do líder Cruzeiro.