Elias mostra alívio com fim de 'momento difícil' do Atlético-MG

Após ter que digerir o vice-campeonato mineiro, perdendo a final para o arquirrival Cruzeiro, e a eliminação precoce na Copa Libertadores, o Atlético tem dado a volta por cima no Brasileirão. O time alvinegro conquistou a segunda vitória seguida no torneio na noite desta quarta-feira ao derrotar o Vasco por 2 a 1, em São Januário. Um dos destaques da partida, o meia Elias fez uma análise da evolução da equipe nos últimos jogos.

"Nessas horas que o grupo se fortalece. Passamos por um momento difícil, mas temos conseguido dar a volta por cima. Felicidade grande de ter ajudado o Atlético a conquistar a vitória. Foi uma partida muito complicada, mas ainda tem muita bola para rolar. Precisamos seguir trabalhando forte para conquistarmos nossos objetivos no final do ano", afirmou Elias.

A noite foi de gols bonitos em São Januário. "O gol do Chará foi mais bonito, acertou o ângulo. Mas também fui feliz. O importante é que conseguimos somar três pontos fora de casa. Estamos tendo um grande início de campeonato", concluiu o jogador.

Apenas dois times venceram as duas partidas do Brasileirão até aqui. Além do Atlético-MG, o São Paulo, que derrotou o Goiás por 2 a 1, também soma seis pontos.

O Atlético volta a campo no próximo sábado, às 21h, diante do Ceará, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), pela terceira rodada do Brasileirão.