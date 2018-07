Elias não descarta saída para a China: 'São caras meio malucos'

O volante Elias afirmou nesta sexta-feira, durante desfile na Disney, em Orlando, nos Estados Unidos, sobre a possibilidade de se transferir para o Hebei China Fortune. O jogador disse que a preferência é continuar no Corinthians, mas não descartou a possibilidade de ir para o futebol asiático.

“A gente não sabe se está descartado, pode acontecer algo. São caras meio malucos que podem chegar com nova proposta. Minha intenção sempre foi ficar no Corinthians. Quero estar preparado novamente para disputar a Copa América”, disse Elias.

A janela de transferências do futebol chinês se encerra apenas no fim de fevereiro. Os direitos econômicos de Elias são divididos entre Corinthians e Sporting, de Portugal. A multa rescisória do jogador é de 10 milhões de euros (cerca de R$ 44 milhões)

Segundo o volante, a Libertadores foi decisiva para que ele decidisse recusar a primeira oferta dos chineses para permanecer no Corinthians. “A gente pensa no todo. Seleção, família, o clube que abriu as portas novamente para mim, uma grande competição que vem por aí e dará visibilidade. Tudo isso pesa na decisão. Achei que era melhor ficar por uma grande competição que está por vir”, disse.

Mesmo com seu futuro incerto e com a possibilidade de deixar o Parque São Jorge, Elias lamentou a saída de quatro titulares: Jadson, Renato Augusto, Vagner Love e Ralf. “A gente fica triste de perder grandes jogadores e amigos, o time estava entrosado. Sabemos o treinador que a gente tem, vai montar a equipe novamente e que possa fazer um grande futebol como no ano passado. Nenhum time inicia campeão, esperamos ficar fortes durante a competição.”