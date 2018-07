Elias pode voltar ao Corinthians em duas semanas

A presença do volante Elias no gramado do CT foi a principal novidade do treino do Corinthians nesta quinta-feira. A previsão é que ele possa retornar ao time dentro de duas semanas. Existe a chance, ainda pequena, de o jogador se recuperar a tempo do próxima partida da Libertadores, contra o Santa Fé, em Bogotá, dia 6 de abril.

Elias sofreu uma lesão na fíbula da perna esquerda no dia 4 de fevereiro, em jogo válido pelo Campeonato Paulista. Foi uma fissura, mas a gravidade da lesão só foi conhecida um pouco mais tarde, dia 22 de fevereiro, depois que o departamento realizou um exame médico mais detalhado.

Tite aguarda a recuperação de um de seus principais jogadores. O treinador elegeu Rodriguinho como substituto de Elias, mas na partida desta quarta-feira contra o Cerro Porteño, foi Maycon quem jogou na função de segundo volante no meio de campo. A atuação de Maycon rendeu elogios do treinador.

Os titulares que participaram da vitória diante do Cerro Porteño (2 a o) em Itaquera realizaram trabalho leve apenas na academia. Apenas os reservas foram a campo nesta quinta-feira. O Corinthians volta a jogar neste sábado, em casa, contra o Linense, pelo Campeonato Paulista.