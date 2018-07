Elias prevê Corinthians 100% preparado dentro de 'dois ou três jogos'

O Corinthians vai demorar dois ou três jogos para estar 100%. A previsão é de Elias. Segundo o volante, os jogadores ainda estão se adaptando ao esquema tático implantado por Tite, o 4-1-4-1. Com Mano Menezes, no ano passado, o time jogava no 4-4-2.

"Nenhuma equipe hoje pode se considerar pronta para uma temporada longa. Mas estamos evoluindo bem e sabemos que temos muito a melhorar. Estamos conhecendo o novo esquema do Tite e nos aperfeiçoando. Daqui dois ou três jogos vamos estar 100%", disse Elias, em entrevista coletiva nesta quarta-feira.

O problema é que o segundo jogo oficial do Corinthians na temporada já é uma decisão. Depois da estreia no Campeonato Paulista, domingo, contra o Marília, na próxima quarta-feira a equipe recebe o Once Caldas no Itaquerão, pela fase preliminar da Copa Libertadores - o jogo de volta será dia 11, na Colômbia.

Elias foi um dos jogadores mais afetados pelo mudança no desenho tático do time alvinegro. Agora, ele terá mais liberdade e jogará próximo aos atacantes. "O Tite já avisou que vou jogar mais adiantado, mas sem esquecer que minha posição de origem é segundo volante e tenho de ajudar na marcação'', disse.

O Corinthians manteve a base do ano passado. O único titular que deixou o clube foi o zagueiro Anderson Martins. Tite, no entanto, fez duas mudanças na equipe. Petros perdeu a vaga para Lodeiro e Emerson, que retornou de empréstimo do Botafogo, voltou a jogar no ataque ao lado de Guerrero.