Elias realiza primeiro treino no Atlético de Madrid

Depois de brilhar com a camisa do Corinthians nos últimos três anos, Elias foi contratado pelo Atlético de Madrid logo depois do Campeonato Brasileiro, no começo de dezembro. O negócio foi finalizado apenas na semana passada, após a realização dos exames médicos. E o trabalho mesmo começou nesta quarta-feira.

Com 25 anos, Elias assinou contrato com o novo clube por quatro temporadas e meia, até 2015. Agora, ele trabalha para poder estrear o mais rápido possível - sua presença ainda não está certa no jogo de segunda-feira, quando o Atlético de Madrid recebe o Rancing Santander pelo Campeonato Espanhol.

Enquanto Elias já trabalha com o grupo, a ausência no treino desta quarta-feira foi justamente do principal jogador do Atlético de Madrid, o atacante uruguaio Diego Forlán. Ainda se recuperando de contusão, ele ganhou folga extra do clube após o Natal e vai se reapresentar apenas na sexta.