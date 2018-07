Elias diz que não festejou gol diante do Fla a pedido do pai

Elias revelou nesta terça-feira que não comemorou o seu gol contra o Flamengo, domingo, na vitória do Corinthians por 3 a 0 no Maracanã, a pedido do seu pai, Eliseu. A decisão do volante provocou polêmica entre os torcedores e muitos criticaram o jogador. "Meu pai me ligou antes do jogo, num horário que não era propício. Fiquei muito bravo com ele, mas fiquei com aquilo na cabeça. Será que ele pressentiu alguma coisa? Na hora do gol corri, respeitei, mas comemorei com meus companheiros", disse.

O volante jogou no Flamengo em 2013 e na Gávea foi campeão da Copa do Brasil. Antes de disputar a Copa América deste ano com a seleção brasileira, Elias foi procurado pelo time carioca, mas decidiu permanecer no Corinthians. "É notícia, então tudo o que é notícia vira assunto. Você nunca vai agradar a todos. Quando se comemora demais, você é mala, quando não comemora, não tem respeito. Não comemorei pela história que tenho com o Flamengo", explicou.

Elias, no entanto, demonstrou descontentamento com os corintianos que o criticaram por não comemorar o gol de domingo. "O torcedor tem o direito de ficar chateado quando perde. Aí eu faço o gol, não comemoro e eles ficam tristes? Não dá para entender. Aqui é difícil agradar a todo mundo. Tenho de respeitar aquilo que penso e como sou. Quando eu estava no Flamengo, se fizesse gol contra o Corinthians também não ia comemorar."

O Corinthians volta a campo no sábado, às 21h, quando recebe o Atlético-MG no Itaquerão. O meia Jadson está suspenso e o goleiro Cássio, com dores na coxa esquerda, é dúvida.