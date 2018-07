Elias se compara a Ramires na chegada ao Atlético de Madrid

MADRI - Em sua apresentação oficial no Atlético de Madrid, nesta quinta-feira, o meia brasileiro Elias utilizou Ramires como referência para explicar seu estilo de jogo. E já se colocou à disposição para estrear na segunda, quando acontece o jogo contra o Racing Santander pelo Campeonato Espanhol.

Depois de fazer sucesso nos últimos três anos com a camisa do Corinthians, Elias foi contratado pelo Atlético de Madrid logo depois do final do Campeonato Brasileiro. Ele começou a treinar no novo clube na quarta-feira, mas sua apresentação oficial aconteceu apenas nesta quinta.

"Tenho um perfil parecido com o Ramires. Sou um jogador de muita força e chegada ao ataque. Trabalho muito para a equipe e minha posição preferida é no centro do meio-de-campo", afirmou Elias, ao se comparar com o brasileiro que fez sucesso no Benfica e hoje está jogando no Chelsea.

Aos 25 anos, ele também contou que sempre sonhou em jogar no futebol espanhol. E ainda disse que recebeu referências muito boas do Atlético de Madrid antes de acertar a sua transferência, principalmente de Roberto Carlos e Ronaldo, de quem foi companheiro no Corinthians.

Sem jogar desde o final do Brasileirão, no começo de dezembro, Elias explicou que está com "70% da sua forma física", mas avisou que pode estrear quando o treinador quiser. "Fui muito bem recebido por todos aqui no clube. Estou à disposição", afirmou o jogador brasileiro.