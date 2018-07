Elias será titular na seleção contra a Ucrânia

O volante Elias deverá ser a única novidade da seleção brasileira no amistoso contra a Ucrânia, na segunda-feira, no Estádio Pride Park, em Derby, na Inglaterra. Neste domingo, o técnico Mano Menezes comandou treinamento tático no local do jogo e voltou a escalar o meio-campista corintiano entre os titulares.

Com a entrada de Elias, o esquema tático da seleção brasileira será alterado do 4-3-3 para o 4-4-2, já que o treinador sacou Phillipe Coutinho, da Inter de Milão, da equipe titular. Esta é a única alteração em relação ao time que derrotou o Irã por 2 a 0, na última quinta-feira.

Elias é um velho conhecido de Mano Menezes, já que trabalhou com o treinador na sua passagem pelo Corinthians. Com essa mudança, a seleção brasileira deverá entrar em campo para encarar a Ucrânia com a seguinte formação: Victor; Daniel Alves, Thiago Silva, David Luiz e André Santos; Lucas, Ramires, Elias e Carlos Eduardo; Robinho e Alexandre Pato.