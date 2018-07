Elias treina com elenco e já ensaia retorno ao Corinthians O volante Elias, que não joga desde 17 de fevereiro, treinou nesta segunda-feira com bola ao lado do elenco do Corinthians pela primeira vez desde que se recuperou da lesão na perna esquerda. A ideia inicial de Tite era ter o jogador de volta ao time só na próxima semana, na partida contra o Independiente Santa Fé, em Bogotá, pela quinta rodada do Grupo 8 da Copa Libertadores.