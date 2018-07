Elias vai à Justiça por causa de boatos sobre sua sexualidade

O volante Elias prometeu que vai agir judicialmente em relação aos boatos divulgados nas redes sociais, nesta segunda-feira, de que teria uma relação homossexual com o lateral-direito Maicon, cortado da delegação que está nos Estados Unidos por indisciplina - ele se apresentou com 11 horas de atraso depois da folga do último sábado.

"Sobre o fato que envolveu meu nome é muito ruim. É ruim as pessoas acreditarem nessa bobagem", disse o jogador, que reafirmou que não tem críticas aos homossexuais. "Não sou contra homossexuais, que fique bem claro. Mas eu não sou. Mas eu não sou. Pessoas sabem do meu caráter, as pessoas que me conhecem no dia a dia sabem como eu sou. Muito gente falou besteira e essas pessoas vão ter de pagar até o final. A gente está entrando com ação, meu pai e meus advogados e vamos agir", prometeu o jogador do Corinthians.