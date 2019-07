Elias vê evolução no Atlético-MG e prevê sucesso no Brasileiro e na Sul-Americana

Apesar da eliminação da Copa do Brasil diante do rival Cruzeiro, o time do Atlético-MG saiu fortalecido do confronto para a sequência da temporada, em que disputa o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana, na avaliação do experiente volante Elias.

"Se a equipe repetir o que jogou contra o Cruzeiro e também em Chapecó (2 a 1 sobre a Chapecoense, pelo Brasileiro), a gente tem tudo para brigar pelo Brasileiro e pela Sul-Americana", disse o jogador, de 34 anos, em entrevista coletiva nesta quinta-feira, um dia depois da vitória sobre o Cruzeiro por 2 a 0, no Independência.

Elias demonstra confiança no elenco atleticano e não vê necessidade de priorizar algum campeonato. "Priorizar um campeonato é difícil. A gente tem um elenco forte. Temos um jogador da seleção sub-23 que é reserva, que é o Guga. A gente tem uma boa equipe. Dá para jogar as duas competições de igual para igual. Vai chegar um momento que vamos ter que priorizar uma ou outra, mas deixa lá na frente. A gente espera ir longe na Sul-Americana e se manter na frente no Brasileiro", declarou.

Para o volante, o time não pode cometer diante do Botafogo os mesmos erros do duelo com o Cruzeiro, principalmente no primeiro jogo, quando foi batido por 3 a 0 - a diferença de gols fez o arquirrival avançar à semifinal da Copa do Brasil.

"A gente conversou muito sobre os erros que a gente cometeu no jogo do Mineirão. É inadmissível. A gente não pode aceitar um jogo daquele. Já tinha sido conversado, mas a gente frisou, porque temos outra decisão importante contra o Botafogo. A gente tem que aprender com os erros e manter a chama acesa. Não teve um jogador que não ficou arrepiado na chegada, na recepção que a gente teve. Temos totais condições de brigar lá em cima."

O Atlético é o quarto colocado do Brasileiro, com 19 pontos. Seu próximo adversário é o Fortaleza, domingo, às 16 horas, no Estádio Independência.