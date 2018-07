Elias volta ao Corinthians para 'final' diante do Coritiba

O Corinthians não terá surpresas para enfrentar o Coritiba neste sábado, no Itaquerão, contra o Coritiba, a partir das 19h30. A única mudança em relação ao time que ganhou por 3 a 0 do Atlético-MG na última rodada é a volta de Elias, que cumpriu suspensão na partida em Belo Horizonte. O volante vai entrar no lugar do meia Rodriguinho.

Elias é peça fundamental na engrenagem montada por Tite. Além de ajudar na marcação, ele é importante quando aparece bem no ataque graças às infiltrações que costumam pegar as defesas desprevenidas. O sincronismo de Elias com o meia Renato Augusto (quando um ataca o outro marca) é uma das principais características e armas do Corinthians.

O pedido de Tite para o jogo deste sábado é que o time, na ânsia de fazer o gol logo, não acelere demais o ritmo da partida, como ocorreu na última vez em que atuou no Itaquerão e enfrentou dificuldades para balançar as redes e ganhar do Flamengo por 1 a 0. O treinador quer que o time se seja paciente e não tenha pressa para definir o jogo.

Tite insiste que a equipe tem de repetir padrão para ter um bom desempenho. Ou seja, pede marcação compacta (muitas vezes no campo do adversário) e triangulações quando tiver a bola dominada.

As principais novidades do Corinthians esta noite estarão no banco. Fagner, recuperado de lesão, volta a ficar à disposição do treinador. Já Uendel, mesmo sem condições de jogo, ficará na reserva por causa da importância da partida.