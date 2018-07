Elias volta da Copa América e já treina entre os titulares

Elias não teve descanso após disputar a Copa América com a seleção brasileira. Em seu primeiro treino no Corinthians depois de voltar de viagem do Chile, o volante já foi escalado entre os titulares. Nesta terça-feira, em treino coletivo no Itaquerão, Elias atuou no meio-campo ao lado de Bruno, Jadson e Renato Augusto e deve ser confirmado na equipe que na quinta-feira recebe a Ponte Preta, no Itaquerão, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o retorno de Elias, Tite abandonou o esquema com três atacantes que utilizou na vitória por 2 a 1 sobre o Figueirense. No sábado, a linha de frente do time paulista foi formada por Luciano, Vagner Love e Malcom. O treinador, no entanto, não terá Luciano até pelo menos o dia 26 de julho porque o atacante está com a seleção brasileira Sub-22 que disputará os Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá.

Outra mudança na equipe no treino desta terça-feira foi a volta de Fagner na lateral-direita. O jogador cumpriu suspensão diante do Figueirense e recuperou a vaga que foi ocupada por Edílson no sábado. O Corinthians deve enfrentar a Ponte Preta com Cássio; Fagner, Gil, Felipe e Uendel; Bruno Henrique, Elias, Renato Augusto e Jadson; Malcom e Vagner Love.

Em nove rodadas do Campeonato Brasileiro o Corinthians marcou oito gols. O time de Tite é o sétimo colocado, com 16 pontos, três a menos do que o líder Sport.