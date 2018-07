Elicarlos diz que está pronto para reforçar Cruzeiro O retorno do volante Elicarlos está próximo no Cruzeiro. Depois de se recuperar de lesão na coxa esquerda e voltar a treinar no início da semana, ele disputou um coletivo nesta quarta-feira - com os jogadores que não viajaram ao Chile para enfrentar o Colo Colo, pela Copa Libertadores - e se colocou à disposição do técnico Adilson Batista.