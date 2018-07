Eliminação da Copa da Inglaterra não seria surpresa para o Arsenal, diz Wenger

A quarta rodada do campeonato mata-mata mais antigo da história do futebol foi cheio de grandes surpresas, como a eliminação do Chelsea pelo Bradford City, time da terceira divisão.

"Nós não vamos ser surpreendidos por eles. Nós não temos a desculpa de sermos surpreendidos porque eles venceram o Manchester City de uma maneira convincente", disse Wenger em coletiva de imprensa nesta sexta-feira.

O técnico do Middesbrough, Aitor Karanka, disse que seu time tem o que precisa para causar outro choque na Copa.

"Com o resultado com o Manchester City na última rodada, as pessoas estão começando a nos conhecer", disse o treinador.

"Nós não mostramos medo algum contra times da primeira divisão e não vamos mostrar contra o Arsenal. Nós queremos mostrar para todos os que podemos fazer", acrescentou.

Aitor Karanka vai enfrentar o campeão da Copa do Mundo pela Alemanha Mesut Özil no domingo, jogador que conhece bem dos tempos em que era assistente de José Mourinho no Real Madrid.

"Ele é uma ótima pessoa. Eu passei três temporadas com ele - é um ótimo jogador e espero que domingo ele não esteja no seu melhor dia", disse Karanka.

