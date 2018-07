Eliminação de United e City repercute na Inglaterra

A eliminação das duas equipes de Manchester, o United e o City, ainda na primeira fase da Copa dos Campeões, caiu como uma bomba nas edições dos jornais ingleses, nesta quinta-feira. Palavras como "miséria" e "vergonha" estamparam capas e as páginas dos cadernos esportivos.

O Daily Mail chamou os azuis do Manchester City de chatos e amadores. O mesmo jornal também publica a vergonha sentida pelo capitão do United, o francês Evra. Críticas também não faltaram nas palavras da BBC, que aproveitou para lembrar que os dois clubes vão disputar a Liga Europa e investir tudo no Campeonato Inglês para que a temporada não acabe em desastre.

No Sportinglife, os torcedores do City, que investiu milhões na tentativa de surpreender no maior torneio da Europa, puderam ler o pedido de desculpas do técnico Roberto Mancini.