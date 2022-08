Eliminação do Corinthians nas quartas da Libertadores camufla campanha com números decepcionantes

O Corinthians foi eliminado, nesta terça-feira, pelo Flamengo nas quartas de final da Copa Libertadores. O time alvinegro caiu após duas derrotas, no Maracanã (1 a 0) e na Neo Química Arena (2 a 0). Apesar de voltar a disputar uma Libertadores de maneira competitiva, a campanha e empolgação ao passar nos pênaltis pelo Boca Juniors na Bombonera camuflaram uma participação com números decepcionantes.

Ao longo de 10 jogos na atual edição da Copa Libertadores, o Corinthians somou apenas duas vitórias, ambas na fase de grupos. A primeira veio sobre o Deportivo Cali, graças a um gol contra de Caldera. O segundo triunfo foi sobre o Boca Juniors, por 2 a 0.

Além das duas vitórias, o Corinthians obteve outros cinco empates (Always Ready, Deportivo Cali e Boca Juniors - três vezes) e três derrotas (Always Ready e Flamengo - duas vezes). Os comandados de Vítor Pereira assinalaram apenas cinco gols, sendo que a equipe não balançou as redes na fase mata-mata. O Fluminense, por exemplo, que foi eliminado ainda na fase prévia marcou mais gols, sete em quatro partidas. Pedro (8), do Flamengo, e os palmeirenses Rafael Navarro (7), Rony (7) e Raphael Veiga (6) fizeram mais gols que o Corinthians.

A defesa corintiana foi vazada em sete oportunidades, fazendo com que o time terminasse sua participação com saldo de gols negativo (-2). O mau desempenho do ataque contrasta com o momento em que o Corinthians reforçou o setor, contratando Yuri Alberto e montado um trio dos sonhos, com Róger Guedes e Willian, que logo foi desfeito por insatisfação tática de Vítor Pereira.

O treinador português, ao ser questionado sobre a fraca campanha, em números, do Corinthians na Libertadores mostrou irritação e foi sucinto. Vítor Pereira recordou que o Corinthians não chegava às quartas de final há dez anos e apontou o elenco e as lesões como fatores determinantes para a eliminação.

"Vou colocar uma questão: há quanto tempo o Corinthians não chega a esta fase? Quantos jogadores estiveram fora? Chegamos até aqui e fomos eliminados pelo Flamengo, que tem um grande elenco. A resposta está aí", afirmou Vítor Pereira.

Cássio, por sua vez, repetiu um mantra de dirigentes brasileiros para explicar como o Corinthians poderá lutar pelo título da Libertadores. Segundo o goleiro, o segredo é participar seguidas vezes do torneio continental, para ganhar cancha e aprender a disputá-la.

"Acho que nós chegamos nas quartas perdendo para uma grande equipe. Nos dedicamos ao máximo para encontrar o resultado. Não faltou entrega. Para ganharmos novamente a Libertadores, precisamos disputar todos os anos. É dolorido quando você é eliminado, mas como vínhamos há algum tempo sem jogar a Libertadores, acabamos perdendo, mas com dignidade. Amanhã temos de levantar a cabeça, tem clássico, o segundo turno do Brasileirão e o jogo de volta da Copa do Brasil", afirmou Cássio.

O Corinthians volta seu foco para o jogo com o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. A partida acontece no sábado, na Neo Química Arena, e será crucial para a sequência da temporada.

"Lamentamos a eliminação. A gente não chegava nessa fase há muito tempo, mas não estamos satisfeitos, queríamos mais. Estamos ainda em duas competições. E sábado precisamos reagir no clássico com o Palmeiras para seguir na vice-liderança", disse o presidente Duílio Monteiro Alves.