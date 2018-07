Eliminação do Peru acelera chegada de reforço ao São Paulo

A eliminação do Peru na Copa América Centenário, nesta sexta-feira, acelera a apresentação do novo reforço do São Paulo ao clube. O meia Christian Cueva deve se apresentar ao clube na próxima semana. O jogador será inscrito na CBF na próxima quarta-feira, quando estará liberada a janela de inscrição de contratações internacionais, como é o caso dele, que veio do Toluca, do México.

Cueva, aliás, foi um dos vilões da eliminação peruana. Após empate em 0 a 0 com a Colômbia, pelas quartas de final, o meia chutou por cima o pênalti decisivo e responsável por encerrar a série em 4 a 2. Na fase de grupos o jogador, camisa 10 da equipe do técnico Ricardo Gareca, chegou a marcar um bonito gol no empate em 2 a 2 com o Equador.

O meia ex-Toluca assinou contrato com o São Paulo enquanto estava na concentração peruana para a Copa América Centenário. O vínculo vai por quatro temporadas. Cueva custou R$ 8,8 milhões e é o reforço mais caro do clube nesta temporada. Como já atuou pela equipe mexicana nesta Libertadores, ele não poderá reforçar o time do Morumbi na semifinal da competição.