Eliminação e má fase encerram lua de mel entre Palmeiras e a torcida

A eliminação na semifinal do Campeonato Paulista diante do São Paulo, a falta de gols nos últimos jogos e a fraca atuação do time colocam o Palmeiras e o técnico Luiz Felipe Scolari na primeira crise técnica desde a chegada do comandante ao cargo, em agosto do ano passado. Após a lua de mel alimentada pelo título brasileiro de 2018, a equipe enfrenta um momento de desconfiança como há tempo não se via.

O ataque é o principal ponto fraco do momento. O Palmeiras amargou contra o São Paulo, no domingo, o terceiro jogo seguido sem marcar. Tal sequência não se repetia desde maio de 2015. Em 19 partidas nesta temporada, em seis (praticamente um terço) o Palmeiras não fez gols.

"A gente tem que evoluir. Não só na parte ofensiva, como na defensiva também, na transição. Temos uma equipe que, na minha opinião, tem muita margem para evolução e vamos trabalhar para isso. Óbvio que dói ser eliminado assim, mas o ano não acaba", afirmou o goleiro Fernando Prass.

Depois do título brasileiro do ano passado, do sucesso do rodízio de titulares e das campanhas de semifinalista na Copa do Brasil e na Libertadores, o Palmeiras deixou de mostrar o mesmo nível seguro de atuações. O próprio ex-goleiro Marcos criticou alguns jogadores em uma publicação na rede social. "(Em) decisão tem uns maluco que some (sic)", escreveu.

Parte da torcida reclamou no próprio estádio, ao vaiar o time após o jogo. Um grupo de cerca de dez pessoas ainda foi à saída do ônibus da delegação no Allianz Parque para criticar a atuação na semifinal.

A chance de recuperação será na Copa Libertadores. O clube terá dois compromissos pela competição até a estreia no Campeonato Brasileiro, no fim do mês. A missão será superar o problema de falta de rendimento, assim como impedir que a própria campanha no torneio desande.

Nesta quarta-feira será a vez de receber o Junior Barranquilla, no Allianz Parque. A torcida já comprou 26 mil ingressos para o confronto. Duas semanas depois o Palmeiras viaja ao Peru, para enfrentar o Melgar.

"Temos o jogo de quarta e depois mais 15 dias para recuperação para pensarmos no início do Campeonato Brasileiro", disse Felipão. O técnico descartou a necessidade de reforços.

BRONCAS DO TORCEDOR

Eliminações em casa

A queda no Campeonato Paulista foi a terceira derrota seguida do time em casa decisões por pênalti. O Palmeiras havia perdido a final do Estadual de 2018 e as oitavas de final da Libertadores de 2017

Ataque inerte

Time amarga três jogos seguidos sem marcar. Centroavantes vivem momento instável

Estrelas em baixa

Antes acostumados a decidir jogos, Dudu e Ricardo Goulart caíram de rendimento