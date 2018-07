Eliminação não impede Grêmio de almejar Libertadores

"É o principal objetivo do Grêmio. Ano que vem é um estádio novo, e a gente quer estar na Libertadores. Esse é o pensamento do grupo, tenho certeza que a gente vai estar na Libertadores. Vamos fazer um bom Brasileiro e temos três possibilidades: Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão. Dificilmente o Grêmio deixa escapar uma dessas competições. Uma equipe como o Grêmio não pode ficar fora da Libertadores, não", comentou Kléber.

Na opinião do atacante, o fato de a diretoria ter contratado Vanderlei Luxemburgo fará com que as chances de uma vaga na Libertadores ou mesmo de um título cresçam. "É o estilo dele (Luxemburgo), de cobrança, de mexer com o brio, de motivar. Espero que aqui no Grêmio ele consiga conquistar títulos também com o grupo."