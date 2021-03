Eliminação precoce na Liga dos Campeões pode tirar Cristiano Ronaldo da Juventus

A eliminação nas oitavas de final da Liga dos Campeões para o Porto, nesta terça-feira, pode causar a saída de Cristiano Ronaldo da Juventus. Muitos integrantes da diretoria do clube italiano consideram que o craque português, de 36 anos, não tem justificado em campo o alto salário que recebe desde 2018, quando veio do Real Madrid.

A Juventus caiu mais uma vez na primeira fase do mata-mata, como acontecera na temporada passada, ao ser batida pelo Lyon. O melhor resultado da equipe de Turim na principal competição europeia foi em 2019, quando chegou nas quartas de final e acabou derrotada pelo Ajax.

Cinco vezes campeão europeu e artilheiro máximo da competição (134 gols em 175 jogos), o atacante foi contratado com o objetivo de liderar o time italiano em uma conquista da Liga dos Campeões. No confronto com o Porto, Cristiano Ronaldo passou em branco e pela primeira vez em 15 anos não festejou um gol contra um rival na fase eliminatória.

O Porto venceu o duelo em Lisboa, por 2 a 1, placar devolvido pela Juventus, em Turim. Na prorrogação, houve empate por 1 a 1 e o time português ficou com a vantagem por estar atuando fora de casa.

Outro ponto negativo contra Cristiano Ronaldo é a campanha da Juventus no Campeonato Italiano. O time, que busca o décimo título consecutivo, está apenas em terceiro lugar, com 52 pontos, dez atrás da líder Internazionale de Milão e quatro pontos a menos que o Milan, segundo colocado.