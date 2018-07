Eliminada, seleção do Senegal demite treinador

A demissão do treinador foi acertada em reunião realizada nesta terça pelo Comitê Executivo da Federação de Futebol do Senegal. A entidade estava insatisfeita com o aproveitamento da seleção, que acabou sendo eliminada da disputa por um lugar na Copa Africana de Nações, que será disputada em 2013.

A eliminação foi confirmada na derrota para Costa do Marfim, no dia 13, em Dakar. A partida não pôde ser finalizada por causa das manifestações da torcida senegalesa, que chegou a atirar pedras no gramado, irritada com o desempenho do seu time. A polícia precisou intervir para evitar um confronto mais grave.