Eliminado com Arsenal, Wenger é suspenso por 3 jogos O técnico Arsène Wenger foi punido nesta sexta-feira com uma suspensão de três jogos por causa de comentários dirigidos à arbitragem depois de o Arsenal ter sido eliminado pelo Milan nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, no último dia 6 de março. A Uefa, entidade que dirige o futebol europeu, anunciou que o seu comitê disciplinar condenou o treinador por "conduta imprópria" e ainda aplicou uma multa de 40 mil euros ao comandante.