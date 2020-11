Eliminado da Liga dos Campeões por atual técnico do Palmeiras, Jorge Jesus vive má fase no Benfica

O trabalho do técnico Jorge Jesus no Benfica não vai bem. Apesar de um início animador, tendo vencido cinco partidas seguidas no Campeonato Português, o que não aconteceia desde 1982, o bom futebol não se consolidou. O elenco, caro para os padrões lusitanos, foi eliminado de forma precoce da Liga dos Campeões para o modesto PAOK, de Abel Ferreira, que hoje treina o Palmeiras, e agora acumula três partidas sem vencer. Duas derrotas no Português e um empate na Liga Europa.

A maioria das críticas está concentrada no sistema defensivo de Jorge Jesus, apesar da dupla central zagueiros ter sido reformulada. No pacote de contratações feito na última janela de transferências, responsável pelo maior gasto das história do clube (R$ 412 milhões), dois defensores veteranos do futebol europeu chegaram ao time. Casos de Nicolás Otamendi e Jan Vertonghen.

Mas isso não tem sido suficiente. O time sofreu nove gols em sete rodadas e já é mais vazado que a metade dos outros times que disputam a primeira divisão do torneio nacional. Nas últimas duas derrotas as redes do goleiro Odisseas Vlachodimos foram balançadas seis vezes. No empate diante do Rangers, pela Liga Europa, foram mais três. Ou seja, nove gols sofridos em três jogos.

"Creio que na última linha são jogadores que estão a trabalhar comigo há três meses e pouco e tenho ideias completamente diferentes. Normalmente os meus times sofrem poucos gols, mas este ano tem sido atípico", disse o treinador, em entrevista coletiva.

Pelo investimento feito e a expectativa em cima do treinador, a torcida esperava que o Benfica, no mínimo, liderasse sem sustos o Campeonato Português e tivesse uma participação digna na Liga dos Campeões.

Mas o clube português já foi eliminado da Champions e no campeonato nacional, estagnou em 15 pontos e ocupa a terceira colocação. Jorge Jesus está em sua segunda passada pelo Benfica. Na primeira, entre 2009 e 2015, ele conquistou dez títulos.