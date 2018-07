Eliminado da Sul-Americana, Grêmio quer vice brasileiro Eliminado da Copa Sul-Americana pelo Millonarios, da Colômbia, na última quinta-feira, o Grêmio tenta garantir o vice do Campeonato Brasileiro como prêmio de consolação para um ano que passou sem ganhar qualquer título. Para manter a segunda colocação, o clube gaúcho, que tem 66 pontos, precisa ganhar da Portuguesa, neste domingo, às 19h30, no estádio do Canindé, em São Paulo, ou torcer para o Atlético Mineiro, que é terceiro com 65, não conseguir resultado melhor que o seu contra o Atlético Goianiense.