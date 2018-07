Eliminado do Carioca, Flamengo marca amistoso com Atlético-GO para sábado

Eliminado do Campeonato Carioca e sem compromissos oficiais desde o meio da semana passada, o Flamengo anunciou nesta terça-feira um amistoso para manter o ritmo do elenco. Neste sábado, a equipe rubro-negra duelará com o Atlético-GO, no Estádio Olímpico de Goiânia.

+ Confira a tabela do Campeonato Brasileiro

Segundo o próprio clube, o confronto ainda não tem horário definido. Também não houve qualquer informação sobre venda de ingressos. O certo é que o duelo foi marcado para movimentar o elenco às vésperas da estreia no Campeonato Brasileiro, diante do Vitória, no próximo dia 14, em Salvador.

O último jogo disputado pelo Flamengo foi diante do Botafogo, na derrota por 1 a 0 da quarta-feira passada, que eliminou a equipe na semifinal do Campeonato Carioca. No dia seguinte, o clube anunciou a demissão do técnico Paulo César Carpegiani, além do diretor executivo Rodrigo Caetano, o auxiliar Jayme de Almeida e o preparador físico Marcelo Martorelli.

A tendência é que o time carioca seja comandado no amistoso pelo interino Maurício Barbieri. O novo diretor do clube, Carlos Noval, no entanto, já avisou que pretende definir o novo técnico rubro-negro até este fim de semana.