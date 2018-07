Eliminado, Fabio Capello dá mérito para seleção da Argélia

Sede da próxima Copa do Mundo, em 2018, a Rússia decepcionou dentro de campo na competição no Brasil. Ao empatar com a Argélia nesta quinta-feira, em Curitiba, acabou sendo eliminada ainda na primeira fase, com apenas dois pontos somados - antes, perdeu para a Bélgica e empatou com a Coreia do Sul. Na avaliação do italiano Fabio Capello, técnico da seleção russa, é preciso dar o mérito para o time argelino.

"A Argélia tem um time excelente, eles têm força e qualidade", elogiou Capello, após o jogo desta quinta-feira, quando uma vitória daria a vaga para a Rússia - no fim, a seleção argelina acabou avançando com a segunda posição do Grupo H, atrás apenas da Bélgica. "Poderíamos ter vencido. Acho que jogamos bem, mas o goleiro deles salvou em algumas ocasiões", completou o treinador italiano.

Para Capello, técnico com extenso currículo no futebol mundial (passou por Milan, Real Madrid e seleção inglesa, entre outros), o nível da Copa no Brasil está muito alto. "Na minha carreira, nunca vi uma Copa do Mundo nesse nível. A qualidade é absolutamente incrível, o ritmo é intenso. É uma grande competição. Se você comete um erro pequeno, você paga por isso. Nós tivemos alguns erros pequenos e pagamos. Não é uma desculpa, aceitamos a derrota", explicou.