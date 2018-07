Eliminado na Eurocopa, jovem suíço acerta com o Schalke 04

Menos de 24 horas depois de a Suíça ser eliminada da Eurocopa, um dos destaques do futebol suíço está de clube novo. Neste domingo, o Basel anunciou que negociou o jovem atacante Breel Embolo, de apenas 19 anos, com o Schalke 04. Os valores da negociação não foram revelados, mas a imprensa alemã fala em 25 milhões de euros.

Embolo nasceu em Camarões, mas mudou-se para a Suíça ainda criança. Formado nas categorias de base do Basel, joga pelas seleções de base da Suíça desde 2012, no sub-16. No ano passado, aos 18 anos, chegou à equipe principal.

Na Eurocopa, participou de todas as quatro partidas da Suíça, sendo inclusive titular contra a França. Apesar da curta carreira, ele já é tricampeão nacional com o Basel, autor de 10 gols nas campanhas de cada um dos últimos dois títulos. O Schalke, seu novo clube, estará na Liga Europa do ano que vem.