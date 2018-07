Eliminado, Vasco ganha por 3 a 1 e rebaixa Quissamã no Carioca

RIO - O Vasco venceu a segunda partida seguida sob o comando do técnico Paulo Autuori. Neste sábado, derrotou o Quissamã por 3 a 1, em São Januário, e rebaixou o rival para a segunda divisão do Campeonato Carioca. Como o time vascaíno já não tem condições de disputar o título, Autuori aproveitou o jogo para fazes experiências, visando ao Brasileirão de 2013.

O técnico já disse que pretende pelo menos cinco reforços para a sequencia da temporada. Na última rodada da Taça Rio, o Vasco havia vencido o Friburguense por 2 a 1, mas também já estava fora da briga pelo título do segundo turno.

O público diminuto que foi a São Januário estava mais preocupado em fazer um apelo ao zagueiro Dedé para que permaneça no Vasco. E foi o zagueiro da seleção que abriu o placar, de cabeça, aumentado os pedidos da torcida para que não troque o Vasco pelo Cruzeiro, em uma negociação bem adiantada. Depois, Tenório fez 2 a 0 e acalmou parte dos vascaínos que protestava pela má campanha da equipe na temporada.

Ainda no primeiro tempo, Gustavo, de pênalti, diminuiu para o Quissamã. O domínio do Vasco prevaleceu o tempo todo e o time poderia ter goleado o adversário. No entanto, só conseguiu mais um gol, com Thiaguinho, também de pênalti.

Com os outros resultados da rodada, o Olaria também acabou rebaixado. O time do subúrbio e o Quissamã vão para a Série B do Campeonato Carioca em 2014.

VASCO 3 X 1 QUISSAMÃ

VASCO - Alessandro; Elsinho, Dedé, Renato Silva e Nei; Abuda, Sandro Silva (Filipe Souto), Dakson e Bernardo (Pedro Ken); Thiaguinho e Tenório (Romário). Técnico - Paulo Autuori.

QUISSAMÃ - Ricardo; Bruno Reis, Edson, Rafael e Arimax; Bruno Neves (Ediberto), Cleiton, Léo Miranda ( Vinicius) e Marquinhos; Gustavo (Marcelinho) e Fabrício. Técnico - Marquinhos.

GOLS - Dedé, aos 32, Tenório, aos 35, e Gustavo, aos 39 minutos do primeiro tempo; Thiaguinho, aos 45 do segundo tempo.

ÁRBITRO - Leonardo Garcia Cavaleiro.

CARTÃO AMARELO - Elsinho e Filipe Souto.

RENDA - R$ 16.300,00.

PÚBLICO - 871 pagantes.

LOCAL - São Januário.