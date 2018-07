Eliminados, Corinthians e São Paulo são vítimas nas redes

As eliminações de Corinthians e São Paulo na Copa Libertadores foram dolorosas para os torcedores, mas renderam uma imensidão de brincadeiras nas redes sociais. Os cartões vermelhos e o descontrole dizimaram o Corinthians na Copa Libertadores. As expulsões nortearam a campanha, da primeira fase ao vexame desta quarta-feira, no estádio Itaquerão, em São Paulo, diante do Guaraní, do Paraguai. Ao fim do jogo lágrimas e tristeza dominaram o ambiente. Contra um rival que jogou fechado, mas que em nenhum momento apelou à violência, o time do técnico Tite terminou o jogo com nove atletas, eliminado e derrotado por 1 a 0.

Já no São Paulo, o goleiro Rogério Ceni se despediu das disputas da Copa Libertadores em uma noite em que o tricolor amargou a sétima eliminação seguida para um rival brasileiro na competição. O Cruzeiro jogou melhor, fez 1 a 0 no tempo normal e 4 a 3 nos pênaltis, nesta quarta-feira, no Mineirão, e avançou às quartas de final.

Confira algumas das imagens que percorrem a web.