Eliminatórias da Concacaf definem seis classificados

Nesta sexta-feira, a rodada teve 14 jogos e um único resultado mais surpreendente: a vitória da Guiana sobre Trinidad, em Georgetown, por 2 a 1. Com o resultado, o time sul-americano avançou à terceira fase e eliminou os caribenhos, que jogaram a Copa do Mundo de 2010 e não têm mais chances de irem à de 2014.

As eliminatórias da Concacaf têm três fases. Na primeira, dez times jogaram por cinco vagas para a segunda fase. Nesta, as 23 seleções foram divididas em seis grupos, com apenas o campeão de cada uma das chaves avançando.

Após cinco rodadas desta segunda fase, todos os grupos já estão definidos - os 11 jogos de segunda e terça serão apenas para cumprir tabela. Dos seis classificados, apenas dois não avançaram com campanhas perfeitas: o Canadá venceu três vezes e empatou duas, mas já tem quatro pontos de folga sobre São Cristóvão e Névis no Grupo D; e a Guiana tem 13 pontos ante nove de Trinidad no Grupo B. Antígua e Barbuda, Guatemala, Panamá e El Salvador têm 100% de aproveitamento.

Na terceira fase, as equipes são divididas em três chaves, com dois dos que avançaram da segunda fase e dois pré-classificados pelo ranking da Fifa em cada uma delas. No Grupo A estão EUA, Jamaica, Guatemala e Antígua e Barbuda. No B, México, Costa Rica, El Salvador e Guiana. No C, Honduras, Cuba, Panamá e Canadá.