Eliminatórias da Copa do Mundo: confira os classificados e o que ainda está em jogo nessa Data Fifa

Cada dia mais próximos do Catar, as últimas equipes que irão disputar a Copa do Mundo vão sendo definidas. Com 17 vagas em aberto, a data Fifa desta semana definirá a maioria das vagas restantes. O Estadão publica um resumo de tudo que acontecerá nas Eliminatórias nos próximos dias - e as seleções que já estão classificadas para o torneio, marcado para novembro e dezembro.

O Brasil também entra em campo com duas partidas, a primeira nesta quinta-feira, diante do Chile, no Maracanã. Depois, o time vai para La Paz encarar a altitude e a Bolívia. Tite usa os jogos para treinar. Brasil e Argentina já estão garantidos.

América do Sul - Conmebol

A Conmebol definirá as últimas duas seleções credenciadas para o Catar no continente, além do país que vai disputar a repescagem. Até agora, Brasil e Argentina já estão classificados, com folga, mas as duas últimas rodadas reservam emoção para os sul-americanos.

Seis equipes ainda têm chances matemáticas de se darem bem. O mais próximo é o Equador, que com um empate na partida contra o Paraguai se classifica ao menos para a repescagem. Além dele, Uruguai e Peru, quarto e quinto lugares, respectivamente, se enfrentam pela última vaga direta para o Catar.

Além desses, Bolívia, Colômbia e Chile, este último com mais chances, também possuem, matematicamente, probabilidades de ir para a Copa, mas dependem de combinações de resultados. Adversário do Brasil nesta quinta-feira, dia 24, os chilenos praticamente se despedem da Copa do Mundo com uma derrota, semelhante ao que ocorreu em 2018, quando a seleção brasileira sacramentou a eliminação do seu adversário.

O quinto lugar da América do Sul vai para a repescagem a fim de enfrentar o representante da Ásia, em duelo que será disputado em junho.

Europa - Uefa

Pela primeira vez, a Uefa realizou um chaveamento, com semifinais e finais, para definir as últimas três vagas que restam. Dez seleções já tiveram suas presenças confirmadas no Catar: Sérvia, Espanha, Suíça, França, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Croácia, Inglaterra e Alemanha.

No sorteio, 12 equipes foram separadas em três chaves, cada uma definindo o seu classificado. Entretanto, apenas duas delas conhecerão o resultado ainda em março. No Grupo A, a partida entre Escócia e Ucrânia teve de ser adiada por causa dos conflitos que ocorrem no país do Leste Europeu, após as invasões das tropas russas. Com isso, o vencedor do confronto entre Áustria e País de Gales terá de aguardar até junho para enfrentar uma das duas seleções na partida final.

No Grupo B há outra polêmica que também envolve o conflito na Europa. A Rússia, por decisão em conjunto da Uefa e da Fifa, foi banida da Copa e a Polônia, que seria sua adversária nesta quinta-feira, dia 24, se classificou diretamente para a final. Agora, Robert Lewandowski e sua equipe aguardam o vencedor de Suécia e República Tcheca para tentarem garantir vaga.

O Grupo C tem dois times que chamam a atenção do mundo, mas apenas um pode ir para o Catar, mesmo assim com obstáculos antes de se enfrentarem. Itália, atual campeã da Eurocopa, e Portugal, de Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva e Bruno Fernandes, lutam pela vaga na repescagem. A Itália terá de passar pela Macedônia do Norte. Portugal tem parada dura com a Turquia. Se eles conseguirem se dar bem, aí sim vão se enfrentar no dia 29.

América do Norte - Concacaf

Com três vagas diretas e uma para a repescagem intercontinental, a Concacaf já tem os seus três prováveis representantes, restando apenas a confirmação matemática. Canadá, EUA e México são os favoritos, com três rodadas a disputar.

Para a repescagem, Panamá e Costa Rica disputam a última vaga e apenas um ponto separa as duas equipes, além de ambas terem de enfrentar os líderes das Eliminatórias nas últimas rodadas: Canadá e EUA. A seleção classificada enfrentará o representante da Oceania, em duelo que acontecerá em junho.

África - CAF

Ainda sem nenhuma seleção classificada, a Confederação Africana definirá seus cinco representantes durante essa data Fifa. Após sorteio, foram definidos cinco confrontos, que serão disputados em partidas de ida e volta, nos próximos dias 24 e 29.

Com ausências de Costa do Marfim e África do Sul, os duelos finais serão:

Egito x Senegal

Camarões x Argélia

Gana x Nigéria

RD Congo x Marrocos

Mali x Tunísia

Ásia - AFC

Na Ásia, das cinco vagas, duas já estão definidas. Com o formato das Eliminatórias Asiáticas, a Confederação dividiu 12 equipes em dois grupos, com os dois melhores de cada se classificando diretamente, enquanto os terceiros colocados disputam entre si uma vaga da repescagem intercontinental. No Grupo A, Irã e Coreia do Sul já estão com suas presenças confirmadas desde janeiro no Catar, enquanto no Grupo B a situação reserva mais emoção.

Arábia Saudita, Japão e Austrália, com 19, 18 e 15 pontos, respectivamente, disputam as duas últimas vagas diretas para escapar da repescagem. Nesta quarta-feira, dia 23, Austrália e Japão se enfrentam, em partida que pode definir a ida da Arábia Saudita e dos japoneses, em caso de vitória destes.

Oceania - OFC

Sem vaga direta para a Copa do Mundo, o representante da Oceania terá de disputar a repescagem internacional contra a seleção classificada na Concacaf. Entretanto, com a final marcada para 30 de março, casos de covid-19 e jogos adiados puseram em risco essas Eliminatórias. As partidas das seleções de Vanuatu e das Ilhas Cook foram canceladas e, com o prazo final da data Fifa próximo do jogo decisivo, a Confederação da Oceania teme pela realização do torneio.

Entre os favoritos da Oceania estão as seleções da Nova Zelândia e Fiji, que se enfrentam nesta segunda-feira, dia 21.