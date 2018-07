Eliminatórias da Copa terão Holanda x França e Espanha x Itália

Custou caro para as seleções da Itália e da França a queda no ranking da Fifa. Como essas tradicionais equipes não foram cabeças de chave no sorteio das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, elas caíram em grupos com fortes equipes. A França está na mesma chave da Holanda, enquanto a Itália terá pela frente a Espanha.

O Grupo A é o potencialmente mais complicado das Eliminatórias. Afinal, além de Holanda e França, também conta com a Suécia, do craque Zlatan Ibrahimovic, e a Bulgária. E a chave é completada por Bielo-Rússia e Luxemburgo.

Finalistas da Eurocopa de 2012, Itália e Espanha voltarão a se encontrar no Grupo G das Eliminatórias da Copa de 2018. As outras equipes da chave, porém, não parecem ser tão complicadas. São elas: Albânia, Israel, Macedônia e Liechtenstein.

Atual campeã mundial, a Alemanha não deve ter grandes problemas para ir à Rússia defender o título conquistado na Copa do Mundo de 2014. Neste sábado, a equipe foi sorteada para o Grupo C, que também conta com República Checa, Irlanda do Norte, Noruega, Azerbaijão e San Marino. Já a Inglaterra fará um tradicional duelo com a Escócia no Grupo F, que também é composto por Eslováquia, Eslovênia, Lituânia e Malta.

Com as seleções campeãs mundiais concentradas nos Grupos A, C, F e G, cinco grupos das Eliminatórias Europeias concentram seleções menos tradicionais. É o caso do D, que conta com a cabeça de chave País de Gales, além de Áustria, Sérvia, Irlanda, Moldávia e Geórgia.

Já Portugal, que lidera o Grupo B e teve participação decepcionante na Copa do Mundo de 2014, mesmo contando com Cristiano Ronaldo, terá Suíça, Hungria, Ilhas Faroe, Letônia e Andorra como rivais.

As 52 seleções europeias se enfrentam em sete grupos de seis seleções e em dois de cinco. Em razão da venda dos direitos de TV, as tradicionais Inglaterra, França, Alemanha, Itália, Espanha e Holanda estão em chaves com seis equipes.

Os vencedores de cada um dos nove grupos se classificam para a Copa do Mundo de 2018. Já oito melhores segundos colocados vão para a repescagem. Nesta etapa, as seleções se enfrentam em confrontos de mata-mata que definirão os últimos quatro representantes da Europa no Mundial - país-sede, a Rússia não precisará disputar as Eliminatórias.

Confira os grupos das Eliminatórias do continente europeu: