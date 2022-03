Eliminatórias do Catar definem nesta semana mais 9 classificados para a Copa do Mundo; veja cenários

Restam apenas 12 vagas na Copa do Mundo do Catar, sendo que nove delas serão definidas até o fim desta semana, com a conclusão das Eliminatórias da África e da América do Norte, Central e Caribe. A Europa apontará mais duas seleções para o torneio, porém ainda deixará um posto em aberto devido ao adiamento do jogo entre Escócia e Ucrânia, provocado pela invasão russa ao país do Leste Europeu. Os duelos da repescagem intercontinental também ocorrerão em junho e determinarão os últimos dois países classificados para o Mundial.

O Catar, país anfitrião, receberá entre novembro e dezembro de 2022 as delegações de outros 31 países. Da Ásia, estão classificados: Japão, Arábia Saudita, Coreia do Sul e Irã. Na América do Sul, além de Brasil e Argentina, Uruguai e Equador já carimbaram seus passaportes. Na Europa, Sérvia, Espanha, Suíça, França, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Croácia, Inglaterra e Alemanha estão garantidas. Entre os times da América do Norte, apenas o Canadá já conquistou seu visto para o país do Oriente Médio.

ÁFRICA

A África tem direito a cinco vagas diretas na Copa do Mundo. Todas elas são provenientes de duelos mata-mata, compostos por dez seleções. Os jogos de ida foram realizados na sexta-feira, e as partidas derradeiras ocorrerão nesta terça. Nas Eliminatórias Africanas, há o critério do gol fora de casa, isso significa que se houver empate no número de gols do confronto, leva a melhor a seleção que tiver anotado mais tentos como visitante.

Veja o calendário de jogos das Eliminatórias Africanas (resultado da partida de ida):

14h - Nigéria x Gana (0 x 0)

- Nigéria x Gana (0 x 0) 14h - Senegal x Egito (0 x 1)

- Senegal x Egito (0 x 1) 16h30 - Argélia x Camarões (1 x 0)

- Argélia x Camarões (1 x 0) 16h30 - Marrocos x República Democrática do Congo (1 x 1)

- Marrocos x República Democrática do Congo (1 x 1) 16h30 - Tunísia x Mali (1 x 0)

EUROPA

Nas Eliminatórias Europeias, a primeira fase da repescagem foi mercada pelo fracasso da Itália, que foi eliminada pela Macedônia do Norte. Turquia, Áustria e República Checa também se despediram do sonho de ir ao Catar. Já o País de Gales aguarda por Ucrânia ou Escócia, que jogam somente no mês de junho. Duas vagas serão decididas na terça-feira em jogo único:

15h45 - Polônia x Suécia

- Polônia x Suécia 15h45 - Portugal x Macedônia do Norte

AMÉRICA DO NORTE, CENTRAL E CARIBE

No octogonal final da Concacaf, somente o Canadá já se classificou para a Copa. Os canadenses retornam ao Mundial após 36 anos. Os EUA (25 pontos) estão virtualmente classificado e apenas uma goleada (6 a 0) na última rodada pode colocar a vaga em risco. O México (25) precisa somente de um empate. Já a Costa Rica (22) possui a missão mais complicada, mas tem ao menos garantida a ida à repescagem intercontinental.

Saldo de gols, primeiro critério de desempate, é a chave para entender a disputa. Para ir diretamente ao Mundial, os costarriquenhos (+3 de saldo) precisam vencer os EUA (+13) e torcer por uma derrota do México (+7) que seja capaz de reverter a diferença de saldo de gols entre as duas seleções. A Costa Rica precisa, por exemplo, vencer por 2 a 0 e torcer por derrota mexicana por 3 a 0.

22h05 - Costa Rica x EUA

- Costa Rica x EUA 22h05 - México x El Salvador

REPESCAGEM

As Eliminatórias Sul-Americanas se encerram também na terça-feira. Resta apenas a disputa por vaga na repescagem intercontinental. Peru (21 pontos), Colômbia (20) e Chile (19) disputam a posição. A seleção peruana, de Ricardo Gareca, é favorita a se classificar por jogar em casa diante com o já eliminado Paraguai, mas diante da disputa parelha ao longo de todo o torneio, a probabilidade de uma surpresa aumenta.

20h30 - Peru x Paraguai

- Peru x Paraguai 20h30 - Venezuela x Colômbia

- Venezuela x Colômbia 20h30 - Chile x Uruguai

A seleção sul-americana que for à repescagem terá como adversário um país asiático. Nas Eliminatórias da Ásia, as seleções que ficaram com a terceira posição nos grupos se enfrentam para decidir o representante na repescagem. Do Grupo B, vem a Austrália, enquanto o Grupo A aguarda disputa entre Emirados Árabes Unidos (9 pontos), Iraque (8) e Líbano (6) na rodada final desta terça.

8h30 - Irã x Líbano

- Irã x Líbano 10h45 - Emirados Árabes Unidos x Coreia do Sul

- Emirados Árabes Unidos x Coreia do Sul 10h45 - Síria x Iraque

A outra chave da repescagem oporá representantes da Concacaf (América do Norte, Central e Caribe) - provavelmente a Costa Rica - e da OFC (Oceania). As Eliminatórias da Oceania sofreram seguidos adiamentos devido à pandemia da covid-19. A saída foi realizar um minitorneio no Catar neste mês de março. Porém, o coronavírus atacou novamente e provocou a desistência das seleções de Ilhas Cook e Vanuatu com a competição em andamento. Superados os percalços, Nova Zelândia e Ilhas Salomão se enfrentarão na decisão para apontar uma seleção para a repescagem. A partida decisiva acontece quarta-feira, às 14h.