Eliminatórias Europeias abrem rodadas finais com Espanha em risco e Portugal pressionado

As Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar chegam ao momento decisivo na Europa. Ao fim desta Data Fifa, dez seleções do continente estarão garantidas no Mundial, enquanto outras doze serão encaminhadas para a repescagem, que definirá outras três classificadas no próximo ano. Portugal, Espanha, Suécia e Croácia vivem situações preocupantes e precisam de bons resultados para carimbar seus passaportes.

Nesta quinta-feira, o destino da seleção espanhola pode ser sacramentado em jogo diante da Grécia, no Estádio Olímpico de Atenas, às 16h45. No Grupo B, a Espanha tem 13 pontos e ocupa a vice-liderança. A Suécia lidera, com 15. Os gregos ainda almejam vaga, mas têm somente nove pontos e precisam de uma combinação de resultados. Um tropeço dos espanhóis na Grécia garantirá a Suécia na Copa, caso os suecos vençam a fraca seleção da Geórgia fora de casa, mais cedo, às 14h. Este resultado ainda deixará a seleção espanhola em situação complicada para confirmar vaga na repescagem por reinserir a Grécia no páreo.

A Espanha, se vencer seu confronto com a seleção grega, independentemente do resultado da Suécia, chegará à rodada decisiva (domingo, em Sevilha) diante do selecionado nórdico precisando de um triunfo simples para chegar ao Mundial. A seleção espanhola, tanto na Eurocopa como nas Eliminatórias, não conquistou bons resultados com a Suécia. Campeã mundial em 2010, a Espanha passa por reestruturação, incorporando jovens atletas a seu elenco, visando manter o estilo de jogo que levou o país ao topo do mundo. No entanto, as estratégias têm esbarrado em sólidas defesas e impedido o progresso dos comandados de Luis Enrique. Porém, o vice-campeonato na Liga das Nações, conquistado na última Data Fifa, deu novo ânimo à 'fúria'.

Sem poder contar com uma surpresa georgiana, a seleção espanhola entra em campo nesta quinta-feira pensando somente na vitória. Assim, chegará aos 16 pontos, contra 18 da líder Suécia. Nova vitória no domingo deixa os espanhóis com 19 e à frente dos suecos. "Temos de ser otimistas e pensar em ganhar, porque isso gera uma energia positiva. Não vamos cometer o erro de pensar na Suécia. Vamos pensar na Grécia, não existe outra coisa", explicou o técnico Luis Enrique.

POSSIBILIDADES

- Se vencer a Grécia, a Espanha precisará de uma vitória contra a Suécia para se classificar e empurrar os suecos para a repescagem;

- Se empatar ou perder para a Grécia, a Espanha precisará torcer por um tropeço da Suécia com a Geórgia para continuar viva na luta por uma vaga na Copa;

- Se a Suécia derrotar a Geórgia e a Espanha tropeçar na Grécia, os suecos estarão classificados para a Copa e a seleção espanhola tentará vaga na repescagem.

A repescagem europeia em 2022 será dividida em duas fases mata-mata, decididas em partida única. As dez seleções vice-campeãs dos grupos se somarão aos dois melhores países da Liga das Nações que não se classificaram diretamente à Copa (Áustria e País de Gales ou República Checa).

OUTROS JOGOS

Pelo Grupo A, a seleção de Portugal vive situação ligeiramente mais tranquila que os vizinhos. Em segundo lugar, o time de Cristiano Ronaldo tem 16 pontos, já a líder Sérvia tem 17 e um jogo a mais. Assim, uma vitória sobre a Irlanda, em Dublin, deixará os portugueses em vantagem para o jogo decisivo com os sérvios no domingo. Os irlandeses já estão eliminados, mas prometem dificultar a partida para os comandados de Fernando Santos com uma postura sólida defensivamente, explorando os contra-ataques.

No Grupo H, a Croácia, vice-campeã mundial em 2018, está em disputa acirrada com a Rússia. Dois pontos separam as duas seleções, com vantagem para os russos. Os jogos desta quinta-feira não devem alterar o panorama para a rodada final, uma vez que os croatas visitam Malta. enquanto a seleção russa recebe o lanterna Chipre.

A Alemanha, no Grupo J, já está classificada e atende a seus dois últimos compromissos em busca de solidificar uma maneira de jogar e encontrar peças importantes para o trabalho do recém-chegado Hans-Dieter Flick. Os alemães recebem Liechtenstein. Nesta chave, a briga segue intensa por vaga na repescagem. A Romênia ocupa a vice-liderança, com 13 pontos, apenas um à frente de Macedônia do Norte e Armênia, que estão empatadas.

Confira os jogos desta quinta-feira pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022:

Grupo A

14h - Azerbaijão x Luxemburgo

16h45 - Irlanda x Portugal

Grupo B

14h - Geórgia x Suécia

16h45 - Grécia x Espanha

Grupo H

14h - Rússia x Chipre

16h45 - Malta x Croácia

16h45 - Eslováquia x Eslovênia

Grupo J

14h - Armênia x Macedônia

16h45 - Alemanha x Liechtenstein

16h45 - Romênia x Islândia