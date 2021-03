Eliminatórias Europeias para a Copa de 2022 começam com França e Portugal

Em meio a restrições e quarentena, em razão da pandemia, as Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022, no Catar, começam nesta quarta-feira com 12 jogos. Entre as seleções que jogarão neste primeiro dia de disputas estão França, atual campeã mundial, e Portugal, vencedor da primeira edição da Liga das Nações da Uefa. Além do português Cristiano Ronaldo e do francês Kylian Mbappé, devem estar em campo o galês Gareth Bale, o belga Kevin de Bruyne e o norueguês Erling Haaland, o atacante mais badalado do momento.

Os campeões mundiais de 2018 vão estrear contra a Ucrânia, no Stade de France, às 16h45 (horário de Brasília), pelo Grupo D. A seleção comandada por Didier Deschamps é favorita contra os ucranianos, do técnico Andriy Shevchenko, não apenas pelo peso da camisa. No último duelo entre as duas equipes, em outubro, os franceses venceram por 7 a 1.

A França aposta na grande fase de Mbappé, que vem carregando o Paris Saint-Germain nas costas no Campeonato Francês e na Liga dos Campeões enquanto Neymar se recupera de lesão. O atacante é um dos poucos titulares garantidos na seleção francesa, enquanto jogadores como Tanguy Ndombélé, Thomas Lemar, Alphonse Aréola e Ousmane Dembélé buscam se consolidar na equipe, sonhando com o Mundial do próximo ano. A chave dos franceses tem ainda Finlândia, Bósnia-Herzegovina e Cazaquistão.

Pelo Grupo A, Portugal vai receber o Azerbaijão em Turim, na Itália. O time português não poderá jogar em seu país por causa das restrições impostas pelo governo a viajantes de outros países, devido à pandemia. Jogando no mesmo horário dos franceses, os portugueses entram em campo confiantes pelo bom retrospecto nas últimas competições europeias. Portugal é o atual campeão tanto da Eurocopa quanto da Liga das Nações.

"(Ser campeão da Copa) Não é um sonho. Sonhar é importante, mas o fundamental é acreditarmos que o sonho é possível. O que dizemos é que Portugal tem qualidade, capacidade e organização para lutar por qualquer competição em fases finais", diz o técnico português Fernando Santos. Sérvia, Irlanda e Luxemburgo também fazem parte do Grupo A.

Atacante do momento na Europa, Erling Haaland vai tentar liderar a Noruega na busca por disputar sua primeira Copa do Mundo neste século. O astro do Borussia Dortmund, cobiçado pelos maiores clubes do continente, estará em campo diante da modesta seleção de Gibraltar, pelo Grupo G, que tem ainda a Holanda. Principal favorita da chave, a seleção holandesa enfrentará a Turquia, em Istambul. O tradicional time europeu tenta voltar a uma Copa do Mundo após decepcionar nas últimas Eliminatórias e ficar de fora do Mundial da Rússia. O grupo tem ainda Montenegro e Letônia.

No Grupo E, Bélgica e País de Gales terão Kevin de Bruyne e Gareth Bale em campo. Os belgas tentam iniciar bem a campanha nas Eliminatórias, ainda com a confiança elevada após grande campanha na Rússia - foram semifinalistas e eliminaram o Brasil nas quartas de final. Belgas e galeses vão se enfrentar na cidade de Leuven, na Bélgica. O grupo também tem Belarus, República Checa e Estônia.

As Eliminatórias Europeias contam com duas fases distintas, a serem finalizadas em março de 2022. As 55 seleções vão se tornar apenas 13 classificadas a partir de uma longa fase de grupos, com dez chaves. O primeiro colocado de cada grupo obtém a vaga direta no Mundial. E os segundos colocados vão disputar playoffs com duas seleções vindas da Liga das Nações, somando 12 times, em busca dos últimos três postos no Catar.