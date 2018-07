Eliminatórias sul-americanas para Copa de 2018 terá nova tabela

Com a adoção do sorteio, a seleção brasileira poderá não estrear fora de casa contra a Colômbia nem encerrar a sua participação jogando diante da torcida contra a Venezuela, como ocorreu nas Eliminatórias para os Mundiais de 2002, realizado no Japão e na Coreia do Sul; de 2006, na Alemanha; e de 2010, na África do Sul. O Brasil não precisou jogar o torneio de qualificação para 2014 por ter sido sede da Copa.