Elise Mertens surpreende Simona Halep, vence de virada e fatura o título em Doha

Ex-número 1 do mundo e atual terceira colocada do ranking da WTA, a romena Simona Halep esteve muito perto neste sábado de conquistar o seu primeiro título após seis meses de seca no circuito profissional. Em Doha, no Catar, vencia a belga Elise Mertens por 6/3 e 2/0 quando sofreu um "apagão" em quadra e permitiu a reação da adversária. A tenista da Bélgica encontrou forças para superar até dores lombares que sentia e conquistou a taça com o triunfo por 2 sets a 1 - com parciais de 3/6, 6/4 e 6/3.

Elise Mertens, de apenas 23 anos e atual 21.ª do ranking, vinha de uma surpreendente vitória sobre a alemã Angelique Kerber na semifinal, na última sexta-feira. Este foi o quinto título de sua carreira profissional e o primeiro de nível Premier - o mais alto sem contar os Grand Slams. Com os pontos somados, deverá subiu para o 16.º posto, quatro abaixo de seu recorde pessoal, na atualização da WTA nesta segunda.

Já Simona Halep, em sua 34.ª final no circuito profissional, buscava o 19.º troféu. Ela não chegava tão longe em um torneio desde agosto do ano passado, quando foi vice-campeã em Cincinnati, nos Estados Unidos. O último título da romena de 27 anos também ocorreu há seis meses - em Montreal, no Canadá.

De qualquer maneira, a campanha em Doha teve um lado bom para Simona Halep. A romena voltará ao posto de número 2 do mundo a partir desta segunda-feira, ultrapassando a checa Petra Kvitova, que não jogou nesta semana. A liderança seguirá com a japonesa Naomi Osaka, outra que preferiu descansar.

Sem dar tempo para odescanso, Simona Halep segue direto para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, onde estreará apenas na segunda rodada. Como cabeça de chave número 3, pode ter pela frente a bielo-russa Aryna Sabalenka nas quartas e Naomi Osaka ou a ucraniana Elina Svitolina na semifinal.

O torneio no Catar foi o primeiro de Simona Halep ao lado do novo treinador Thierry Van Cleemput. Ela trabalhou durante quatro anos com o australiano Darren Cahill, mas encerrou a relação profissional no final do ano passado. No início da temporada, a romena viajou sem técnico e caiu nas estreia de Sydney e nas oitavas de final do Aberto da Austrália.