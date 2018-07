Elivélton aponta evolução da defesa do Fluminense

RIO - A defesa do Fluminense, setor do time bastante criticado no início desta temporada, foi um dos destaques positivos na vitória sobre o Flamengo, no último sábado, no Maracanã. Além de não sofrer gols, o jovem zagueiro Elivélton foi ao ataque e balançou as redes, marcando o segundo gol do tricolor.

"Deu tudo certo. Meu primeiro clássico no Maracanã e uma grande vitória. Estou muito feliz, como não poderia deixar de ser. Lutamos até o fim e conseguimos os pontos. Fizemos um bom jogo defensivo e ainda consegui chegar ao ataque e fazer um gol", comemorou o jogador que garantiu que a defesa do Fluminense está melhorando a cada jogo.

"Eu e Gum estamos nos entrosando. Aprendo muito com ele, que me passa segurança. Vamos evoluindo a cada jogo e já estamos colhendo os frutos do bom trabalho." Até aqui, o Fluminense detém a segunda melhor defesa do estadual, com seis gols sofridos, e apesar das recentes críticas feitas pela torcida do Fluminense ao setor, o zagueiro Gum esquece as mágoas e convoca os tricolores para ajudar a equipe a disparar na ponta da competição.

"Sabemos das críticas e as entendemos, mas lutamos muito e conseguimos a vitória (contra o Flamengo). Esperamos os torcedores nos próximos jogos para nos apoiar e vibrar junto com a gente. Quando a torcida joga junto, o Fluminense é sempre mais forte". Após vencer o clássico, o Fluminense somou 16 pontos e lidera o Campeonato Carioca. A próxima partida da equipe das Laranjeiras ocorre no sábado, contra o Boavista, no Maracanã.