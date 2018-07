Elivelton promete atuação segura se for usado no Fluminense

Os recorrentes problemas do sistema defensivo do Fluminense podem abrir espaço para Elivelton ganhar uma oportunidade como titular no próximo sábado, diante do Goiás, no Serra Dourada, em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador é o favorito para ser escalado ao lado de Guilherme Mattis caso Marlon seja vetado pelo departamento médico em razão de dores na coxa esquerda. E ele garante estar pronto para ser aproveitado pelo técnico Cristóvão Borges.

"No mundo do futebol você precisa estar preparado. Respeito muito meus companheiros, o Fluminense tem grandes jogadores em todas as posições. Se o treinador precisar de mim, estou pronto para entrar e ajudar. Venho treinando forte e me dedicando para isso", afirmou Elivelton, que substituiu Marlon durante a vitória por 2 a 1 sobre o Atlético Paranaense.

Embalado, o Fluminense espera ampliar a sua boa fase, como destacou Elivelton, mesmo que o jogador tenha destacado que o confronto com o Goiás será difícil. "Se eu jogar vou buscar me esforçar muito, pois precisamos dessa vitória. Vai ser um jogo muito complicado, mas acredito na força do nosso time", comentou.

Em sexto lugar no Brasileirão, com 51 pontos, o Fluminense tentará conquistar a quarta vitória seguida no torneio na partida com o Goiás para seguir firme na luta por uma vaga no G4, grupo dos times que se classificam para a próxima Libertadores.