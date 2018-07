Elivélton quer recuperar a titularidade na zaga do Flu Depois de ter ficado de fora das últimas três partidas do Fluminense no Campeonato Brasileiro e também do amistoso contra a Itália, no dia 8 de junho, por conta de uma lesão na coxa, o zagueiro Elivélton voltou a treinar com o elenco somente após o início da intertemporada durante a pausa nas competições por conta da Copa do Mundo, há três semanas. Porém, com a chegada do também zagueiro Henrique, passou a treinar entre os reservas nos treinos táticos do técnico Cristóvão Borges. Mas o jovem de 22 anos promete se empenhar ainda mais para recuperar terreno.