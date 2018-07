Elkeson admite 'altos e baixos' no Botafogo em 2012

RIO - O meia Elkeson foi um dos destaques do Botafogo no Campeonato Brasileiro de 2011, quando chegou a ser convocado para a seleção brasileira. Nesta temporada, no entanto, não repetiu as atuações e, muitas vezes improvisado no ataque, passou a ser criticado e perdeu espaço. Mesmo assim, termina o ano com 18 gols marcados e a artilharia do time em 2012.

"Esse ano para mim foi bom, foi de entrega, aprendizado e disposição. Tive altos e baixos, comecei muito criticado, mas terminar como artilheiro da equipe é muito legal. É uma motivação e um orgulho. Sabia que iam dizer que eu não estava na posição certa, mas quando você joga bem as críticas viram comentários positivos", declarou.

Mesmo já fazendo uma retrospectiva da temporada, já que o Botafogo chega à última rodada do Brasileirão sem grandes pretensões, Elkeson garantiu foco no clássico diante do Flamengo, no sábado, pela última rodada. "Queremos terminar bem o ano. Esse jogo vai ser uma motivação a mais, fechar com chave de ouro é importante. Respeitando o adversário, queremos vencer o clássico."

Com propostas para deixar o clube, o próprio meia já admitiu que não sabe qual será seu destino em 2013. Por enquanto, ele deve ser titular do Botafogo no sábado. Nesta quarta, o técnico Oswaldo de Oliveira armou a equipe com: Renan, Lennon, Brinner, Fábio Ferreira e Lima; Gabriel, Jadson, Fellype Gabriel, Seedorf e Lodeiro; Elkeson.