Elkeson admite que precisa se recuperar no Botafogo Contratado em junho do ano passado, Elkeson chegou ao Botafogo fazendo seguidas boas atuações e, com isso, conquistou rapidamente a torcida. Mas ele caiu de produção, assim como todo o time, na reta final da temporada. Por isso mesmo, o meia-atacante admite que precisa se recuperar com a camisa botafoguense agora em 2012.