Elkeson assina por 4 anos com Guangzhou Evergrande

PEQUIM - Atual campeão chinês, o Guangzhou Evergrande oficializou a contratação do meia Elkeson, que disputou a última temporada do futebol brasileiro pelo Botafogo. O jogador assinou um contrato de quatro anos como resultado de uma transferência de 5,7 milhões de euros (cerca de R$ 15,6 milhões).

Por meio de um comunicado divulgado na última segunda-feira em seu site oficial, o Guangzhou Evergrande informou que Elkeson irá desembarcar na China na primeira semana de janeiro e destacou que a chegada do meia de criação irá melhorar a capacidade ofensiva da equipe.

No início deste ano, o clube chinês acertou a contratação do técnico italiano Marcello Lippi, campeão do mundo com a Itália na Copa de 2006, e também a do atacante paraguaio Lucas Barrios. O principal destaque da equipe atualmente é o meia argentino Conca, ex-Fluminense.

Elkeson foi o principal artilheiro do Botafogo em 2012, com 18 gols, e o técnico Oswaldo de Oliveira chegou a alimentar a esperança de seguir contando com o atleta na próxima temporada, mas a proposta chinesa acabou sendo irrecusável.