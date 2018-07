Elkeson celebra nova fase de artilheiro no Botafogo

RIO - Apesar de ser um meia de origem, Elkeson foi deslocado para jogar como atacante durante a atual temporada. E, mesmo com as dificuldades naturais de adaptação à nova posição, o jogador de apenas 23 anos teve um saldo positivo, tornando-se o artilheiro do Botafogo no ano, com 18 gols marcados até agora. Por isso, ele entende que o balanço final de 2012 é bom.

"Esse ano para mim foi bom, foi de entrega, aprendizado e disposição. Tive altos e baixos, comecei muito criticado, mas terminar como artilheiro da equipe é muito legal. É uma motivação e um orgulho. Sabia que iam dizer que eu não estava na posição certa, mas, quando você joga bem, as críticas viram comentários positivos", afirmou Elkeson, um dos destaques do time.

Mas, para fechar a temporada com chave de ouro, ainda falta um último compromisso. No sábado, o Botafogo faz o clássico contra o Flamengo, no Engenhão, pela rodada final do Brasileirão. "Queremos terminar bem o ano. Esse jogo vai ser uma motivação a mais, fechar com chave de ouro é importante. Respeitando o adversário, queremos vencer o clássico", avisou Elkeson.