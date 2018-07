Elkeson comemora boa fase e se diz feliz no Botafogo

"Estou feliz com minha evolução no Botafogo. Vim para cá com o objetivo de voltar a jogar futebol com alegria. Todo mundo no clube me acolheu bem, o professor (Caio Júnior) me deu confiança e acabo retribuindo dentro de campo", declarou o meia, que nesta quarta-feira completa 22 anos.

Com o bom rendimento no Botafogo, o jogador não esconde o desejo de disputar os Jogos Olímpicos de 2012, em Londres, mas diz que sua prioridade é o clube carioca. "A prioridade é ser campeão brasileiro no Botafogo. Para pensar em seleção brasileira, ainda tenho que jogar muito e fazer bem meu trabalho aqui no clube", afirmou Elkeson.