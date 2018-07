Elkeson e Abreu disputam posto de Herrera no Botafogo

"São duas possibilidades que tenho para iniciar a partida. O Abreu é um jogador da posição, com características para substituir o Herrera. Já o Elkeson é um jogador que estou procurando testar na posição, porque tem a movimentação que o ataque vem tendo. São variações que a equipe pode ter não só nessa como nas outras partidas", disse Oswaldo, nesta sexta.

Durante o treino coletivo realizado pela manhã, o treinador observou as duas situações. Começou com Loco e colocou Elkeson na segunda parte. Viu ambos, mas não tomou a decisão. "Estou vendo com calma. Fiz vinte minutos de treino com cada um em uma etapa entre os titulares. E cada um procurou fazer a melhor movimentação."

Oswaldo, porém, ressalta que, menos importante do que a escolha por um ou outro jogador é a equipe manter a qualidade apresentada na vitória sobre o Inter, no Beira-Rio, sábado passado. "Estou analisando bem o que pode ser melhor para o Botafogo, porque, no fundo, o mais importante é organizar o time para ganhar no domingo."