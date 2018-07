Elkeson pede que Botafogo mantenha boa fase em casa

"O pensamento é apresentar um belo futebol dentro de casa, diante da nossa torcida. Temos apresentado um bom futebol aqui neste início de temporada e esperamos manter esse alto nível no nosso estádio", declarou.

Com dez pontos, o Botafogo está na segunda colocação do Grupo B da Taça Rio. Com esta posição, a equipe hoje conseguiria a classificação para as semifinais, mas já vê Flamengo e Resende se aproximarem perigosamente, com nove e oito pontos, respectivamente. Por isso, os jogadores apontaram a necessidade de vencer os últimos quatro compromissos da fase de grupos.

"Nossa intenção é vencer todos os jogos e esperar um tropeço do Macaé. Nosso objetivo é estar em primeiro na chave. A equipe esta melhorando e está ciente disso. Estamos no caminho certo", afirmou Elkeson, que ainda sonha com a primeira colocação do grupo, hoje na mão do Macaé, que tem 12 pontos.