Elkeson sente dores musculares e desfalca Botafogo

Ele será substituído por Andrezinho, que está de volta à equipe após cumprir suspensão contra o Vasco. Outro que não pôde atuar no clássico por ter recebido o terceiro cartão amarelo na partida anterior foi o lateral Lucas, que também volta a ser titular diante do Figueirense.

No meio de campo, Oswaldo de Oliveira confirmou a saída do volante Renato, que terá a vaga ocupada por Jadson. Ele explicou que Renato teria pouco tempo para se recuperar fisicamente para enfrentar o Atlético-GO no sábado e, como acabou de voltar de lesão, achou melhor poupá-lo.

A última dúvida era na lateral esquerda, já que Márcio Azevedo está suspenso. Ele será substituído por Lima. Desta forma, o Botafogo está confirmado para esta quarta com: Jefferson; Lucas, Antônio Carlos, Dória e Lima; Gabriel, Jadson, Seedorf, Fellype Gabriel e Andrezinho; Bruno Mendes.